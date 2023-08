Tekken 8 heißt Raven und Newcomerin Azucena willkommen

Bandai Namco war auf dem EVO Tournament am vergangenen Wochenende mit Tekken 8 zugegen, die auch gleich die große Bühne genutzt haben, um weitere Zugänge für die Kämpferriege anzukündigen: Raven und die Newcomerin Azucena.

Für Raven stellt dies die Rückkehr zu Tekken dar, nachdem er in Tekken 7 zuletzt gefehlt hatte. Nach seinem Verschwinden als Folge der Ereignisse in Tekken 6 hat sich Raven einem intensiven Training unterzogen und kommt nun noch stärker zurück. Sein Kampfstil vereint Ninjutsu und kraftvolle Angriffe mit seiner einzigartigen Technik „Soul Field”. Auf diese Weise können Spieler mithilfe von Klonen und Teleportationen in der Kampfarena hervorstechen.

Seine Fähigkeiten werden stets kühl und besonnen eingesetzt. Lediglich in unerwarteten Situationen greift Raven auf Verstärkung zurück und gerät auch mal aus der Fassung, wenn er auf Todfeinde wie Dragunov trifft.

Die Newcomerin Azucena hingegen stammt aus Peru, scheint Kaffee zu lieben und zeigt sich im Kampf äußerst agil und mit wirkungsvollen Schlägen, die sie gekonnt im Wechsel einsetzt. Ihre Bewegungen stammen dem Mixed Martial Arts sowie unkonventionelle Techniken wie den „Liberador“ an. Dabei nimmt sie eine Position ein, in der sie die Angriffe des Gegners nicht blockt, sondern ihnen instinktiv ausweicht.

Sie hat sich dazu entschieden, am The King of Iron Fist Tournament teilzunehmen, um die Ortiz-Farm, eine peruanische Kaffee-Plantage, zu bewerben. Neben Jack-8 ist Azucena der zweite Neuling in der Serie.

Während der endgültige Release-Termin von Tekken 8 derzeit noch aussteht, wird das Spiel auf der gamescom in zwei Wochen vertreten sein. Dort kann man sich einen Eindruck von der neuen Spielphilosophie machen, die sich auf Aggressivität fokussiert und einen risikofreudigen, offensiven Spielstil belohnt, wodurch spektakuläre Kämpfe entstehen.

Eindrücke aus Tekken 8 gibt es zudem schon in unserer Gameplay-Preview aus dem kürzlichen Network-Test. Hier kamen wir zu folgendem Eindruck:

„Alles in allem hinterließ dieser erste Network Test schon einen sehr guten ersten Eindruck vom kommenden Teil der Tekken-Reihe. Das Gameplay ist gut gelungen und durch einige neuen Features gut ergänzt worden. Wir für unseren Teil freuen uns schon sehr auf den Release von Tekken 8. Bisher fehlt dafür aber noch ein Release-Datum.“

Tekken 8 soll nach den Plänen von Bandai Namco bis Ende März 2024 erscheinen.