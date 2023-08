Erster Teaser zu Fatal Fury: City of the Wolves, Neues zu KOF XV  

Im vergangenen Jahr hatte SNK die Rückkehr der Fatal Fury-Serie angekündigt, das man auf dem EVO-Event am vergangenen Wochenende als Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert hat. Neben dem finalen Namen zeigt man außerdem einen ersten Teaser.

Die beliebte Fatal Fury-Serie von SNK wurde erstmals 1991 veröffentlicht und führte den Fighting-Games-Boom der 90er Jahre an. Der neue Trailer zeigt heute unter anderem die Fanlieblinge Rock Howard und Terry Bogard sowie die Stimmen einiger bekannter Gesichter.

The King of Fighters XV bekommt neue Charaktere

Neben Fatal Fury: City of the Wolves war man auch The King of Fighters XV auf der EVO vertreten, für das man die zukünftigen Pläne vorgestellt hat. Neben Najd als neuer DLC-Charakter in dieser Woche folgen weitere im Herbst 2023.

Die geheimnisvolle Najd ist der fünfte Charakter der zweiten Season von KOF XV. Ihre traditionelle Abaya verleiht ihr besondere Kräfte, wenn sie diesen Sommer ihr lang erwartetes Debüt gibt. Najd ist einzeln für 5,99 € oder als Teil des KOF XV Fighter Pass für 29,99 € erhältlich. Letzterer enthält sechs Charaktere: Shingo Yabuki, Kim, Sylvie Paula Puala, Najd, Duo Lon und einen noch nicht angekündigten Kämpfer.

Der DLC-Charakter Duo Lon mischt ab Herbst in KOF XV mit. Der Hizoku-Assassine tauchte erstmals 2003 in The King of Fighters auf und war zusammen mit Ash Crimson im Hero Team. Duo Lon war ein wichtiger Charakter in der Ash-Saga und kehrt dieses Jahr in die KOF XV-Arena zurück.

Die Season 2 von KOF XV enthält damit sieben DLC-Charaktere – inklusive Goenitz, der kostenlos verfügbar ist.