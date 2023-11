Suicide Squad: Kill the Justice League – Story steht über dem Live-Service Ansatz

Am gestrigen Abend gab es den bisher umfangreichsten Einblick in Suicide Squad: Kill the Justice League, mit dem Entwickler Rocksteady insbesondere die Story und das Gameplay aufgriff. Damit scheint man auch die Befürchtungen zu entkräften, dass das Spiel ein aggressiver Live-Service-Titel wird.

Im Grunde ist das Suicide Squad: Kill the Justice League zwar immer noch, zu dem schon jetzt mehrere Seasons geplant sind. Laut Game Director Axel Rydby wird man in kommenden Episoden näher darauf eingehen, wie das Spiel langfristig unterstützt werden soll. Dazu gehören auch jede Menge kostenlose Inhalte, die man zu gegebener Zeit vorstellen wird. Interessant war die Anmerkung, dass man den Support für das Spiel zu jeder Zeit einstellen kann, auch ohne Vorankündigung, was vermutlich dann passieren wird, wenn die Rentabilität nicht mehr gewährleistet ist. Momentan plant man mit mindestens vier Seasons nach dem Release.

Außerdem möchte man in weiteren Insider-Episoden näher darauf eingehen, welche Anpassungen und Upgrades für jeden der Helden möglich sind und was es braucht, um gegen die Justice League eine Chance zu haben.

Suicide Squad – PS5 Features

In einem Artikel auf dem offiziellen PlayStation Blog zu Suicide Squad: Kill the Justice League widmet man sich außerdem den spezifischen PS5-Features, die hier exklusiv verteten sind.

Dazu gehören die Activity Cards, die einem dabei helfen werden, stets auf dem richtigen Weg zu bleiben. Außerdem nutzt man die SSD-Optimierung der PS5, um die Grenzen der Freiheit beim Durchqueren der Stadt zu erweitern, sodass die Fortbewegung immer schnell, intuitiv und ohne Unterbrechungen möglich ist.

Auch wird der DualSense Controller mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern ausführlich genutzt, um etwa Schüsse und Treffer perfekt und immersiv zu simulieren. Schließlich setzt man auf 3D-Audio, mit dem man kleinste Effekte aus allen Richtungen wahrnehmen wird, wenn zum Beispiel King Shark eine Spur der Zerstörung hinterlässt.

Das sind nur einige Beispiele, wie man die PS5-Features einsetzt, um vollständig in Suicide Squad: Kill the Justice League eintauchen zu können. Das Spiel erscheint am 02. Februar 2024.