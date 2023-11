The Inquisitor: Release zum Dark-Fantasy-Adventure steht

Der Publisher Kalypso Media und das Entwicklerstudio The Dust erzählen mit The Inquisitor im Februar eine alternative Story, welche die bisherige Geschichte über Jesus in einem anderen Licht dastehen lässt. Ein neues Entwicklertagebuch blickt dazu hinter die Kulissen.

Darin kommt der Synchronsprecher Jamie Maclachlan zu Wort, der im Spiel dem Protagonisten Mordimer Madderdin seine Stimme leiht. Insbesondere konzentriert man sich darin auf die faszinierende Darstellung von Mordimer Madderdin, dem titelgebenden Inquisitor des Spiels. Es geht um seine Interpretation des Charakters und gibt besondere Einblicke in seine Performance.

Zwei weitere Entwicklertagebücher folgen in den nächsten Tagen, in denen das Team hinter The Inquisitor sowie die Welt (und Unwelt) und die Geschichte des Spiels näher beleuchtet werden.

The Inquisitor ist ein Dark-Fantasy-Adventure, das in einer alternativen Geschichte des 16. Jahrhunderts spielt, in der Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, sondern sich vom Kreuz losgerissen hat, um die Ungläubigen niederzustrecken.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Inquisitor im Dienst der Kirche dieses rachsüchtigen Christus. Im Kern ist The Inquisitor ein storybasiertes Dark-Fantasy-Adventure mit Schwerpunkt auf Detektiv-Elementen, in dem auch Action- und Rätselmechaniken aufgegriffen werden.

The Inquisitor erscheint am 08. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X|S und den PC.