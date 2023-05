Summer Game Fest 2023 fährt breites Partner Line-Up auf, inkl. Sony PlayStation

Noch vor dem Summer Game Fest wird erwartet, dass Sony einen eigenen PlayStation Showcase veranstaltet, über den seit Wochen spekuliert wird. Für PlayStation Fans dürfte das die interessante Show werden, da Sony zahlreiche Titel in der Produktion hat, die nur darauf warten vorgestellt zu werden. Aber auch kleinere Publisher wie Devolver Digital haben bereits signalisiert, dass sie eigene Shows in diesem Sommer planen.

Das Haupt-Event des Summer Game Fest findet am 08. Juni 2023 um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Der Host der Show ist wie üblich Geoff Keighley, der aus dem YouTube Theater in Los Angeles moderiert.

Im vergangenen Jahr wurde auf dem Summer Game Fest unter anderem das Remake zu The Last of Us enthüllt.

