Es ist eine Stadt, in der alles von der Infrastruktur bis zur Geburtenrate von künstlicher Intelligenz geregeltd und wo den Bürgern ein vorgeschriebener Lebensstandard garantiert wird. Amasia ist auf der Suche nach nachhaltigem Glück zu einer wohlhabenden Stadt geworden, aber ein Vorfall unbekannter Ursache führt über Nacht zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem ist einige Zeit vergangen und ein Drifter begab sich auf die Suche nach AO-Kristallen, eine seltene Ressource, die nur in gefährlicher irdischer Umgebung an der Oberfläche gewonnen werden kann. Diese können in Strom umgewandelt und als neue Energiequelle genutzt werden und müssen regelmäßig von Driftern abgebaut werden.

Synduality spielt im Jahr 2099, nachdem ein giftiger Regen auf die Erde niederging – eine Katastrophe, die wochenlang andauerte. Der Regen war tiefblau, undeutlich, und eine einfache Berührung konnte einen Menschen töten. Die daraus resultierende Umwelt machte es der Menschheit extrem schwer, weiterhin an der Oberfläche zu leben, also bauten die Überlebenden eine unterirdische Stadt, um dem tödlichen Blauschiefer zu entkommen. Die sogenannten„Tränen des Neumondes“ löschten 92 Prozent der Weltbevölkerung aus, weshalb die überlebenden Menschen die Oberfläche verließen, um den unterirdischen Stadtstaat Amasia zu gründen.

