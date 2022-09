GTA VI Leak scheint wohl echt, Leaker möchte Deal mit Rockstar Games aushandeln

Unklar ist, was sich der Leaker unter einem Deal vorstellt oder ob es letztendlich nicht sogar ein Erpressungsversuch wird, den man hier anstrebt. Möglicherweise möchte man auch nur auf eine Schwachstelle bei Rockstar Games aufmerksam machen, über die man an das Material gekommen ist.

„Ok, das ist also unerwartet viral geworden, hat bis zu 3000 Telegramm-DMs geweckt. Wenn sie ein Mitarbeiter von Rockstar oder Take Two sind und versuchen, mich zu kontaktieren, senden Sse mir eine Nachricht mit 22559219889638875756 auf Telegram oder senden Sie mir eine E-Mail an teapotuberhacker@protonmail.com ** von Ihrer Firmen-E-Mail-Adresse ** Ich werde versuchen all diese Antworten bald zu lesen – ich versuche, einen Deal auszuhandeln.“

In den GTA Foren, wo der Leak zuerst auftauchte, schreibt der Leaker ‚Teapotuberhacker‘, dass er gerne einen Deal mit Rockstar Games aushandeln möchte, der es womöglich verhindert, dass man weiteres Material veröffentlicht. In einem Update schreibt dieser jedenfalls:

Inzwischen kann man davon ausgehen, dass es sich um kein Fake-Material handelt, nachdem Take Two und Rockstar Games entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet haben und die Videos zumindest von Youtube & Co. löschen ließen. Das bestätigen auch andere Quellen, die sich damit auf vorherige Berichte berufen, wonach diesmal ein weiblicher Protagonist spielbar ist, der auch im Video zu sehen war.

