Tales of Arise Demo jetzt für PS5 erhältlich

Die seit einiger Zeit angekündigte Demo zu Tales of Arise ist ab sofort verfügbar, wie Bandai Namco noch einmal hinweist. Damit könnt ihr noch vor dem Release des Spiels erste Eindrücke aus dem JRPG sammeln.

Die Demo umfasst einen einen Teil von Tales of Arise, in dem ihr brandneue Elemente sowie alte Favoriten entdecken könnt, die aufgefrischt wurden. Ebenso lassen sich Teile der Welt erkunden. Verbündet euch mit charmanten Charakteren und stürzt euch mit ihnen in ersten Kämpfe.

Das typische Action-RPG-Kampfsystem der Reihe kehrt zurück, wobei man einzigartige Eigenschaften eurer Gegner aufdeckt und für eure Zwecke nutzen kann. Mithilfe von Astral-Artes und anderen Angriffen könnt du mit euren Verbündeten starke Kombos bilden und selbst die erbittertsten Feinde in Dahna bezwingen.

Eine Welt zum Erkunden

Reise anschließend durch eine üppige Welt, die vom „Atmosphärischen Shader“ des Spiels zum Leben erweckt wird. Führt geistreiche Unterhaltungen mit anderen Gruppenmitgliedern, während ihr von Ort zu Ort zieht, die Stufen der Charaktere erhöht und unterwegs Gegenstände sammelt.

Wenn ihr etwas Zeit zum ausruhen braucht, könnt ihr auch ein Lager in der Wildnis aufschlagen und leckere Speisen für eure Gruppe kochen. Tales of Arise bringt dazu beliebte Grundelemente der Reihe zurück, und zwar noch abwechslungsreicher als je zuvor.

Eindrücke aus Tales of Arise gibt es ergänzend in unserer Gameplay-Preview, während das Spiel selbst am 10. September erscheint.