Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – Spiel zum Film angekündigt

„Nickelodeon ist einer unserer ältesten Lizenzpartner und wir sind überglücklich, die Möglichkeit zu haben, die Teenage Mutant Ninja Turtles in einem brandneuen und originellen Videospiel zum Leben zu erwecken“, sagte Stephanie Malham, Chief Operating Officer bei Outright Games. „Dies ist eines der beständigsten und beliebtesten Franchises der Welt und wir freuen uns sehr, unser Fachwissen zu nutzen, um die globale Reichweite der Turtles in der Welt der Videospiele noch weiter auszubauen.“

What do you think?