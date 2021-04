Test Drive Unlimited: Solar Crown – Erster Gameplay-Trailer rückt an

Nacon und KT Racing hatten ja bereits baldige Neuigkeiten zu Test Drive Unlimited: Solar Crown in Aussicht gestellt, die man am morgigen Mittwoch in Form des ersten Gameplay-Trailer präsentiert.

Das geht aus einem Teaser-Bild hervor, das bereits auf Youtube zu sehen war. Demnach wird der Trailer um Punkt 15 Uhr veröffentlicht, sofern dieser nicht noch vorab geleakt wird.

Test Drive Unlimited: Solar Crown befindet sich seit mehreren Jahren in Entwicklung und baut auf einem erfahrendem Team auf, das bereits an den ersten beiden Test Drive-Spielen, aber auch an der WRC-Serie gearbeitet hat.

Dazu gehört die Begeisterung für schnittige Autos und den Genuss des Fahrens durch eine luxuriöse Inselwelt, die 1:1 nachgebildet wurde. Die Spieler treten im Solar Crown gegeneinander an – einem geheimnisvollen Wettbewerb – um den Status ihres Charakters in der Community zu entwickeln.

Technisch möchte man zudem alle Vorteile der PS5 nutzen, also mindestens 60fps, den DualSense Controller, 3D Audio und die extrem schnelle SSD. Zudem war die Rede von riesigen Onlinewelten, Instant-Playing, eSport und Competition, die womöglich in Test Drive Unlimited: Solar Crown integriert werden.

Mehr zu Test Drive Unlimited: Solar Crown folgt dann am morgigen Mittwoch.