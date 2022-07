Test Drive Unlimited Solar Crown für Nacon Connect 2022 bestätigt

An diesem Donnerstag kehrt das Nacon Connect Event zurück, das in der 2022 Ausgabe erneut einen Blick auf kommenden Projekte des Publishers wirft. Explizit bestätigt wurde jetzt Test Drive Unlimited Solar Crown, das derzeit von KT-Racing entwickelt wird.

In einer kurzen Notiz auf Twitter weist KT-Racing noch einmal auf das Event hin und schreibt:

„Ich bin bereit, mich den Streets oder den Sharps in Test Drive Unlimited Solar Crown anzuschließen! Erfahrt mehr über das Spiel während der #NaconConnect am 7. Juli um 19:00 Uhr MESZ.“

Test Drive Unlimited Solar Crown kehrt zur den Wurzeln des Franchise zurück und verspricht ein umfassendes Open-World-Rennspielerlebnis, das über eine reiche und komplexe DNA verfügt, einschließlich einer im Maßstab 1:1 reproduzierte Umgebung, wunderschön nachgebildete Autos, ein realistisches Fahrerlebnis, soziale Interaktionen mit anderen Spielern , eine Vielzahl von Rennen und Spielmodi und eine wichtige „Lifestyle“-Komponente, die über einfache Straßenschlachten auf Rädern hinausgeht.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Glücklicherweise hat man die Last-Gen Versionen abgesägt und konzentriert sich ausschließlich auf die PS5, Xbox Series und den PC, um das Maximum aus dem Racer herauszuholen. Dafür hat man den Release ein wenig verschoben, der nun für 2023 vorgesehen ist. Vorab gibt es noch eine Closed Beta-Testphase.

Weitere Titel während des Nacon Connect 2022 Event sind Blowd Bowl 3, The Lord of the Rings Gollum und Steelrising. Los geht es am Donnerstag ab 19 Uhr!