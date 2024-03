Test Drive Unlimited Solar Crown: Update zum Release

In der nächsten Testphase #3 wird KT Racing die Möglichkeiten deutlich ausweiten, mehr Spieler einladen und ein größeres Gebiet zugänglich machen. Details hierzu wird man in Kürze teilen.

Um das zu erreichen, arbeitet man mit Hochdruck an der Fertigstellung, wobei einiges darauf hindeutet, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Derzeit ist man mit der „Stabilität der Server-Infrastruktur und der Optimierung der Performance“ beschäftigt, was so viel heißt, dass das Spiel selbst vollständig und man mit dem Feinschliff beschäftigt ist. Der Release von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ ist somit greifbar.

What do you think?