The Callisto Protocol bekommt PlayStation exklusive Inhalte & Collector’s Edition

Beim State of Play in dieser Woche wurden die ersten Gameplay-Szenen aus The Callisto Protocol enthüllt, das in diesem Dezember erscheint. PlayStation-Spieler können sich hier auf ein paar exklusive Inhalte freuen.

Das geht aus dem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog hervor, wo unter anderem ein ‚Contraband Pack‘ erwähnt wird, das alle Vorbesteller von The Callisto Protocol erhalten. Damit hilft man dem Protagonsisten Jacob, eine bessere Chance im Kampf gegen die unsagbaren Schrecken des Black Iron Prison zu geben. Vermutlich sind hier zusätzliche Ressourcen oder Waffen enthalten, die sonst nicht gleich im Spiel verfügbar sein werden.

Aber auch so kann man sich mal wieder auf ein Ausnahmespiel freuen, das von echten Veteranen der Branche und Kennern des Genres produziert wird.

„„Das Team der Striking Distance Studios ist ein Meister seines Fachs, und wir sind begeistert, The Callisto Protocol noch in diesem Jahr mit der Welt zu teilen“, so C.H. Kim, CEO von KRAFTON. „Bei KRAFTON unterstützen wir Teams dabei, unglaubliche Erlebnisse zu schaffen, die an der Schnittstelle von Kunst, Design und Technologie liegen, und Striking Distance Studios ist unser Vorzeige-Entwicklerteam in der westlichen Welt.“

Exklusiver Story-Zugriff

Das ist aber noch nicht alles. PlayStation Spieler haben demnach auch einen früheren Zugriff auf einen geplanten Story-DLC, der 28 Stunden vor allen anderen verfügbar sein wird. Dazu muss man im Besitz der Digital Deluxe Edition oder Collector’s Edition sein, die jetzt nachträglich vorgestellt wurde. Was dieser Story-DLC umfasst, ist allerdings noch unklar.

Mit der Collector’s Edition kann man sich allerdings auf weitere Inhalte freuen, darunter:

The Callisto Protocol

Retro Prisoner Character Skin

2 Retro Prisoner Weapon Skins

Contraband Pack (PlayStation Exclusive)

Season Pass

Jacob Statue

Steelbook Case

TCP Comic #0 Edition

Outer Way Collectable Pin

UJC Collectible Pin

48 hour Advanced Access to Story DLC (PlayStation Exclusive)

Weitere Eindrücke zu The Callisto Protocol gibt es bereits in der nächsten Woche beim Summer Game Fest, wo man weitere Spielszenen zeigen wird.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022.