The Callisto Protocol – Die Wahrheit hinter dem Black Iron Prison im Trailer

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022.

„Die gezeigte Demo vermittelt umgehend eine beängstigende Atmosphäre, einer der Schwerpunkte von The Callisto Protocol. Es geht nicht nur darum, dieses Gefängnis durch dunkle Korridore zu durchstreifen, alles ist darauf ausgelegt, dass man sich stets unsicher und unbehagen fühlt, wobei die eigene Vorstellungskraft immer eine große Rolle spielt. […] Das Ziel ist es, ein Horror-Spiel zu erschaffen, das so beängstigend ist, dass es das Sci-Fi-Horror-Genre auf die gleiche Weise definiert, wie es damals Dead Space geschafft hat. Dabei helfen vor allem die Möglichkeiten der aktuellen Hardware, insbesondere auf der PS5.“

Schon jetzt gilt der geistige Nachfolger der Dead Space-Serie als potenzieller Megahit in diesem Dezember. Unsere gamescom Preview lässt zumindest großes erahnen, in der es heißt:

The Callisto Protocol verspricht eine Mischung aus Terror, Action und einer fesselnden Story. Schauplatz ist das Black Iron Gefängnis, wo etwas schreckliches passiert ist und alle Insassen sich selbst überlassen wurden. Die, die noch übrig sind, wurden Opfer grausamer Experimente oder wurden einfach in Stücke gerissen. Es ist eine fortwährende Katastrophe, und als Spieler bewegt man sich zwischen dem Aufsammeln der Überreste blutiger Geschichten und dem Abwehren der verbleibenden aggressiven Mutationen.

