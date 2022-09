Striking Distance Studios und KRAFTON veröffentlichen mit The Callisto Protocol eigentlich eine klassische Singleplayer-Erfahrung. Dennoch soll der DLC-Support nicht zu kurz kommen.

Das verriet der Entwickler während einer gamescom Präsentation zum Spiel, wobei hier die Rede von mehreren Jahren ist. Nähere Details könne man aber noch nicht nennen, da diese erst ausgearbeitet und untersucht werden. Zunächst steht der Release des Spiels in diesem Dezember an, um sich danach Gedanken zu machen, wie es weiter geht.

Fest steht jetzt schon, dass The Callisto Protocol so entwickelt wurde, dass sich das Spiel erweitern lässt oder man die Story weitererzählen kann. Aber auch ergänzende Erfahrungen wären denkbar, was man sich zum aktuellen Zeitpunkt offen lässt.

„Wir sehen in The Callisto Protocol einen Full-Service-Titel und planen mit DLCs. Wir haben die Welt so entwickelt, dass sie sich erweitern lässt. Wir haben eine Welt geschaffen, die verschiedene Geschichten erzählen kann, die wir entweder durch DLC erzählen oder ein weiteres Produkt ergänzen. Das haben wir uns offen gelassen. Aber ja, man kann durchaus noch mehr erwarten.“

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol gilt schon jetzt als potenzieller Hit in diesem Jahr, wie auch unsere aktuelle Preview zum Spiel erahnen lässt. In dieser heißt es:

„Ohne The Callisto Protocol selbst gespielt haben zu können, lässt sich nach dieser Preview sagen, dass hier ein Nachfolger von Dead Space auf dem Plan steht, der mehr als würdig ist. Besonders gefiel, dass man nicht nur einzelne Aspekte aufgreift, die ein Horrorerlebnis für gewöhnlich ausmachen und punktuell einsetzt, sondern das Zusammenspiel aller, sprich Gameplay, Soundkulisse, Atmosphäre usw.“

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022.