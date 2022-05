In der aktuellen Ausgabe der GameInformer ist eine umfassende Vorschau zu The Callisto Protocol verfügbar, die man in den vergangenen Tagen immer wieder angedeutet hat. Damit wurden auch einige neue Details zum Kampfsystem, der Story und mehr enthüllt. Unter anderem bestätigt man darin den Release auf PS4 und Xbox One.

The Callisto Protocol spielt im 2320 auf dem Jupitermond Callisto. Großes Vorbild war natürlich die Dead Space-Serie von EA, weshalb gewisse Ähnlichkeiten nicht ausbleiben. Hier schlüpft man in die Rolle von Jacob Lee, ein typischer Arbeiter, der das Pech hatte, irgendwie auf dem falschen Schiff zu landen. Denn dieses stürzt gerade ab und findet sich auf einem Satelliten wieder, auf dem Jacob gefangen ist. Schon bald passieren ungewöhnliche Dinge auf der Station und sogenannte Biophagen-Mutanten treten hervor.

The Callisto Protocol Combat

Spielerisch hat man sich ebenfalls stark an Dead Space orientiert. Statt des Stasis-Tool verfügt Jacob über ein GRP-Werkzeug. Damit lassen sich Gegner an einen heranziehen oder mit einer kraftvollen Welle wegstoßen. Das Tool lässt sich aber auch als Waffe nutzen und Gegner damit angreifen oder Objekte auf diese schleudern.

Fokus auf Atmosphäre und Horror

Was sich von Dead Space unterscheidet, ist der Fokus auf Combo-Angriffe. Damit lässt sich ein Gegner zunächst betäuben, was umgehend eine Schwachstelle dessen offenlegt, die man dann attackieren kann. Unklar ist noch, wie große das Arsenal von Jacob sein wird – es gibt ein paar Basics wie Pistolen und Schrotflinten, dennoch soll The Callisto Protocol kein reinrassiger Shooter sein.

Das Ziel von The Callisto Protocol ist eine Atmosphäre aus Horror und Angst zu erschaffen, wobei Hilflosigkeit eine gewisse Rolle spielt. Auf der anderen Seite kann man Gegner enorm schwächen und nicht gleich töten, etwa durch das Abtrennen von Gliedmaßen, was diese erheblich in der Bewegung beeinträchtigt.

The Callisto Protocol Station

Bei der Entwicklung ist man stets so vorgegangen, dass man zunächst wirklich beängstigende Situationen erschaffen und dann überlegt hat, mit welchen Waffen und Tools man diese meistert. Jacob ist kein klassischer Held, sondern muss auf kreative Weise herausfinden, wie er die oder jene Situation löst.

Ursprünglich als Teil des PUBG-Universum vorgestellt, wird The Callisto Protocol inzwischen weniger Parallelen dazu aufweisen. Hier hat man dem kreativen Mind dahinter, Glen Schofield, die größtmöglichen Freiheiten eingeräumt. Das passte letztendlich nicht mehr mit PUBG zusammen. Den ein oder anderen Hinweis wird man dennoch entdecken können.

The Callisto Protocol erscheint gegen Ende des Jahres für PS5, PS4, Xbox und PC.