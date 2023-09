The Crew Motorfest – 5-stündige Trial verfügbar

Der heutige Release von The Crew Motorfest bringt eine 5-stündige Trial mit sich, die jeder kostenlos ausprobieren kann. Diese steht bis zum 17. September zur Verfügung und gewährt einen guten Überblick in den Racer.

Die Trial-Phase umfasst alle Inhalte von The Crew Motorfest, die nach dem Ende alle Items und Fortschritte in das Hauptspiel übernimmt, sollte man für dessen Kauf entscheiden. Ausgenommen sind Inhalte aus der Premium- und Ultimate Edition, wie dem Doge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2023, der Chevrolet Cheville SS 1970 und das BMW M4 Competition Coupe.

Was ist in 5 Stunden machbar?

Nach einer kurzen Einführung in The Crew Motorfest bekommt man Einblicke in verschiedene Playlists. Ab da kann man diese schließlich selbst erkunden, wobei das Abschließen von maximal drei Playlists möglich sein sollte.

Man kann außerdem am Demolition Derby, einem The Grand Race oder dem Summit teilnehmen oder die Insel auf eigene Faust erkunden, etwa um Schatzkisten zu finden. Auch die Umrundung der Insel ist in dieser Zeit locker machbar.

Die Trial-Phase bietet damit die perfekte Gelegenheit, um sich einen Einblick von The Crew Motorfest zu verschaffen, das eines der Racing-Highlights in diesem Jahr ist.

In unserem aktuellen Review zu The Crew Motorfest kamen wir jedenfalls zu dem Fazit:

„Die Overall-Präsentation von The Crew Motorfest hält einen dauerhaften bei Laune und bietet mit der Fülle an unterschiedlichen Events und Herausforderungen immer wieder neue Anreize, sie angehen zu wollen. Es müssen auch nicht immer nur Rennen sein, das einsame Cruisen über diese wunderschöne Insel ist genauso befriedigend, wie ein wildes Demolition-Derby, das man als Crew gemeinsam meistert. „

Als Live-Service-Game sind zudem regelmäßig neue Inhalte und Seasons geplant, mit denen die The Crew-Spieler langfristig unterhalten werden sollen.