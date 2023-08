The Crew Motorfest startet mit mehrtägiger Testversion

„Insgesamt macht The Crew Motorfest technisch und inhaltlich bereits einen ziemlich runden Eindruck, sieht dazu noch absolut fantastisch aus und scheint ein Liebesbrief an die Car-Kultur und Racing-Community zu werden. Dabei möchte man nicht nur viele neue Spieler ansprechen, sondern auch die bestehende Community abholen. Zusammen mit dem geplanten langfristigen Support des Spiels dürfte The Crew Motorfest das Racing-Highlight des Jahres oder der nächsten Jahre werden.“

The Crew Motorfest gilt schon jetzt als aufregendster Racer im Jahr, wie auch in unserer Preview festgehalten. Darin heißt es:

Vom 14. bis 17. September kann The Crew Motorfest auf allen Plattformen zunächst ausprobiert werden. Dies umfasst das gesamte Spiel, dessen Items und Fortschritte, die während der kostenlosen Testphase freigeschaltet werden, später auch beim Kauf übernommen werden. Die ideale Gelegenheit, um sich ein Bild von The Crew Motorfest zu machen.

What do you think?