The Elder Scrolls IV Remake & Monster Hunter Rivale – Gerücht

Das Virtuos Studio ist vor allem durch Remaster und Remakes bekannt, die derzeit an mehreren unangekündigten Projekten arbeiten sollen. Darunter soll sich ein Remake oder Remaster zu The Elder Scrolls IV und ein Rivale zu Monster Hunter befinden.

Diese Information wurde über Reddit geteilt, zum Schutz des Leakers aber anonymisiert. Laut der Reddit-Moderatoren konnte man die Quelle allerdings als früheren Mitarbeiter im Virtuos Studio Paris bestätigen. Insofern sind die Informationen zwar spannend, müssen aber mit Vorsicht genossen werden.

Kommt ein The Elder Scrolls IV Remake oder Remaster?

Der wohl spannendste Leak dürfte ein mögliches Remaster oder Remake zu The Elder Scrolls IV: Oblivion sein, an dem man arbeitet. Das Spiel ist bereits weiter fortgeschritten und soll gegen Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen. Als Co-Entwickler soll hier Black Shamrock beteiligt sein, die ebenfalls zu Virtuos gehören.

Bleibt die Frage, ob bei diesem Remake / Remaster überhaupt ein PlayStation Release infrage kommt, nachdem Bethesda und deren Marken vollständig zu Microsoft gehören. The Elder Scrolls IV wäre sicherlich ein interessanter Titel, um mehr Spieler für Xbox und den Game Pass zu gewinnen.

Monster Hunter X Shadow of the Colossus

Ein weiteres Projekt soll unter dem Codenamen Massive entwickelt werden und eine Art Mix aus Monster Hunter und Shadow of the Colossus sein. Die Rede ist hier von einer post-apokalyptischen Welt, in der Spieler auf riesige Bosse treffen, die sich wie in Shadow of the Colossus erklimmen lassen.

Der Spieler selbst soll dazu über umfassende Movement-Fähigkeiten verfügen, einschließlich Doppelsprung, hohe Sprünge und ein schnelles Tempo. Ein Ausdauersystem wird hier ebenfalls genannt, sowie innovative Kameraeinstellungen, die so nahe wie möglich an den Kämpfen sein sollen.

Abschließend wird noch einmal das Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Remake erwähnt, das bereits angekündigt ist, sowie ein weiteres Projekt unter dem Codenamen: Ominous, das allerdings erst weit am Anfang steht.

Das alles klingt zunächst recht authentisch, sind aber vorerst nur unbestätigte Gerüchte, die man als das betrachten sollte.