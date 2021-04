The Elder Scrolls Online: Console Enhanced – Release im Juni auf PS5

Bethesda hat das Release-Datum von The Elder Scrolls Online: Console Enhanced auf PS5 und Xbox Series X | S für den kommenden Juni bestätigt.

Dies wurde im Rahmen des Blackwood-Preview Event enthüllt, dem nächsten großen Kapitel in The Elder Scrolls Online. Die Enhanced Version wird die technischen Möglichkeiten der Konsolen der neuen Generation vollständig nutzen, was die visuelle Qualität und Leistung des Spiels erheblich verbessern wird.

Next-Gen Features im Überblick

60 FPS – Zum ersten Mal könnt ihr das Spiel im Leistungsmodus mit 60 Einzelbildern pro Sekunde auf Konsolen erleben. Die bisherige Beschränkung auf 30 Bilder pro Sekunde wird aufgehoben, wodurch ihr eure Abenteuer durchgehend mit 60 Bildern erleben könnt.

– Zum ersten Mal könnt ihr das Spiel im Leistungsmodus mit 60 Einzelbildern pro Sekunde auf Konsolen erleben. Die bisherige Beschränkung auf 30 Bilder pro Sekunde wird aufgehoben, wodurch ihr eure Abenteuer durchgehend mit 60 Bildern erleben könnt. Verbesserte Sichtweite – Dank Console Enhanced verdoppelt sich die Sichtweite im Spiel auf den neuen Konsolen fast, wodurch ihr weiter sehen könnt als jemals zuvor, wenn ihr die stets wachsende Welt von Tamriel erkundet.

– Dank Console Enhanced verdoppelt sich die Sichtweite im Spiel auf den neuen Konsolen fast, wodurch ihr weiter sehen könnt als jemals zuvor, wenn ihr die stets wachsende Welt von Tamriel erkundet. Feinere Texturen – Neben der größeren Zeichendistanz haben wir es den Konsolen der neuen Generation auch ermöglicht, höherauflösende Texturen zu verwenden, damit diese auf größeren Monitoren noch besser zur Geltung kommen.

– Neben der größeren Zeichendistanz haben wir es den Konsolen der neuen Generation auch ermöglicht, höherauflösende Texturen zu verwenden, damit diese auf größeren Monitoren noch besser zur Geltung kommen. Aktualisiertes Antialiasing – Das verbesserte Antialiasing hilft außerdem, scharfe Kanten, beispielsweise um Laub, Gras und Gebäude im Spiel, zu glätten und diese aus kurzer Distanz zudem schärfer wirken zu lassen.

– Das verbesserte Antialiasing hilft außerdem, scharfe Kanten, beispielsweise um Laub, Gras und Gebäude im Spiel, zu glätten und diese aus kurzer Distanz zudem schärfer wirken zu lassen. Verbesserte Reflexionen – Die grafische Darstellung durch die Ergänzung wurde um planare Reflexionen erweitert, was Details und Realismus in der Spielwelt erheblich verbessert. Dies zeigt sich vor allem in Bereichen mit Wasser (beispielsweise Vivec und Sommersend). Beachtet, dass im Leistungsmodus die Unterschiede bei Reflexionen verschieden ausfallen können, wenn es sehr viele Wasserflächen gibt (beispielsweise in Trübmoor) oder in Gebieten, wo in der Regel Leistung bevorzugt wird (beispielsweise in Cyrodiil und in Prüfungen).

– Die grafische Darstellung durch die Ergänzung wurde um planare Reflexionen erweitert, was Details und Realismus in der Spielwelt erheblich verbessert. Dies zeigt sich vor allem in Bereichen mit Wasser (beispielsweise Vivec und Sommersend). Beachtet, dass im Leistungsmodus die Unterschiede bei Reflexionen verschieden ausfallen können, wenn es sehr viele Wasserflächen gibt (beispielsweise in Trübmoor) oder in Gebieten, wo in der Regel Leistung bevorzugt wird (beispielsweise in Cyrodiil und in Prüfungen). Verbesserte Umgebungsverdeckung mit globaler Illumination im Bildbereich – Die verbesserte Umgebungsverdeckung mit SSGI sorgt für eine realistischere und natürlichere indirekte Beleuchtung und verbessert allgemein die Details bei den Schattierungen im Spiel.

– Die verbesserte Umgebungsverdeckung mit SSGI sorgt für eine realistischere und natürlichere indirekte Beleuchtung und verbessert allgemein die Details bei den Schattierungen im Spiel. Verbesserte Schatten – Die Auflösung von Schatten wurde verdoppelt und entspricht damit dem PC-Äquivalent auf „Extrem“ – der bestmöglichen Einstellung in allen Versionen von ESO. Dies umfasst auch eine Verbesserung bei der Sichtweite von Schatten.

– Die Auflösung von Schatten wurde verdoppelt und entspricht damit dem PC-Äquivalent auf „Extrem“ – der bestmöglichen Einstellung in allen Versionen von ESO. Dies umfasst auch eine Verbesserung bei der Sichtweite von Schatten. Verbesserte Tiefenunschärfe – Diese Verbesserung ermöglicht runde Tiefenunschärfe (die höchstmögliche Einstellung) und sorgt damit für sanftere, realistischere Hintergründe, insbesondere bei der Interaktion mit NSCs.

– Diese Verbesserung ermöglicht runde Tiefenunschärfe (die höchstmögliche Einstellung) und sorgt damit für sanftere, realistischere Hintergründe, insbesondere bei der Interaktion mit NSCs. Verbesserte Ladezeiten -Schließlich wurden auch die Ladezeiten verbessert, die im Vergleich zur letzten Konsolengeneration viel kürzer ausfallen und sich so im Schnitt annähernd halbieren.

Weitere Details zur PS5 und Xbox Series X | S Version wird man in den kommenden Wochen enthüllen, darunter insbesondere zum Leistungs- bzw. Qualitätsmodus.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced erscheint am 08. Juni 2021.