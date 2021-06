The Falconeer: Warrior Edition – Diese Specs bietet die PS5-Version

In diesem August folgt The Falconeer auch als Warrior Edition für PlayStation 5, dessen Specs jetzt durch Publisher Wired Production bestätigt wurden.

The Falconeer: Warrior Edition verspricht epische Handlungsstränge rund um den einzigartigen Charakter, die ein unzerbrechliches Band zwischen Spieler und dem Vogel aufbauen. Dazu erlebt ihr mehrere spielbare Kampagnen in einer Welt voller Nebenquests und freier Lufterkundung.

Das Ganze erlebt man auf PlayStation 5 in nativen 4K und 60fps, während die Auflösung auf der Basis PS4 zwischen 1080p und 900p schwankt. Auf PS4 Pro wird sie noch einmal auf 1440p erhöht.

Ergänzend heißt es hierzu:

„Das Setup, das ich verwende, um dies zu erreichen, besteht darin, GUI und 3D-Welt in separate Renderings aufzuteilen“, erklärt Creator Tomas Sala. „Die GUI, die selbst 3D ist wird mit nativer Auflösung gerendert (also 1080p angedockt und 720p Handheld). Und dann kann die 3D-Welt mit einer viel niedrigeren Auflösung gerendert werden, während die GUI lesbar und scharf bleibt, mit einer vernünftigen Anti-Aliasing-Lösung.“

Generell sieht man mehr Vorteil in den stabilen 60fps, als in einer höheren Auflösung, was den technischen Aspekt betrifft.

The Falconeer ist ein Luftkampfspiel in einer offenen Welt, das schnelle, brutale Luftkämpfe und die Erkundung einer unglaublichen Fantasy-Welt über den Wolken und auch zwischen den Wellen und durch die versunkenen Tiefen des Ozeans verspricht.

Die The Falconeer: Warrior Edition erscheint am 05. August 2021.