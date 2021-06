The Great Ace Attorney Chronicles – Trailer stellt die Gameplay-Mechaniken vor

Capcom zeigt einen neuen Trailer zu The Great Ace Attorney Chronicles, das am 27. Juli erstmals auch hier in Europa erscheint. Der Trailer stellt sowohl klassische Ermittlungen und Gerichtsduelle der ikonischen Ace Attorney Gerichtssaal-Abenteuerserie, sowie zwei neue Mechaniken: „Tanz der Deduktion“ und „Summation Examinations“ vor.

Damit erhalten Fans heute einen direkten Blick auf die pulsierende Welt, die spannenden Charaktere und das packende Gameplay von The Great Ace Attorney Chronicles, bevor sie selbst in die Rolle des japanischen Anwalts Ryunosuke Naruhodo schlüpfen, einem Vorfahren der Gerichtssaallegende Phoenix Wright. Mit der Unterstützung seiner Rechtshilfe Susato Mikatoba und Londons Top-Detektives Herlock Sholmes muss Ryunosuke die Geheimnisse hinter 10 spannenden Fällen im späten 19ten-Jahrhundert lösen.

Neben dem Hauptspiel bietet The Great Ace Attorney Chronicles zusätzlich aufregende Bonusinhalte, darunter acht zusätzliche Mini-Episoden und drei alternative Kostüme, die zuvor in Japan als DLC-Inhalte veröffentlicht wurden. Zusätzlich enthält die Sammlung einen exklusiven Blick auf die Artworks, die Musik und Einblicke in die Sprachaufnahmen der Spiele durch die neu hinzugefügte Kunstgalerie und das Auditorium.

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021.