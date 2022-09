The Last of Us: Part I im DualSense Bundle für 99 EUR

Kurz vor dem Release von The Last of Us: Part I lässt sich ein tolles Schnäppchen mit dem Remake machen, wenn man sich für ein Bundle entscheidet. Das spricht vor allem diejenigen an, die den Preis für das Remake für zu hoch halten.

Denn das ist spätestens seit dem gestrigen Mittwoch eine Tatsache, wo dieser selbst unter den besten internationalen Reviews recht kritisch angesehen wird. Auch in unserem Review kamen wir zu der Erkenntnis, dass man es damit etwas übertrieben hat, wenngleich das Spiel an sich definitiv einen Blick wert ist.

„Die Geschichte verdient es, in dieser Qualität erzählt und erlebt zu werden, es ist und bleibt ein Meisterwerk. Ob es euch aber den teuren Vollpreis wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.“

The Last of Us Part I im Sale als Bundle

Wer den hohen Preis von The Last of Us Part I etwas umschiffen möchte, für den ist das aktuelle Bundle bei Media Markt und Saturn vielleicht etwas, die das Remake zusammen mit dem DualSense Controller für nur 99 EUR anbieten. Das Angebot gilt jeweils für den weißen und schwarzen Controller.

Damit bekommt man den Controller für rechnerisch 20 EUR, was selbst als gelegentliche Neuanschaffung sehr günstig ist, oder das Spiel für rechnerisch 30 bis 40 EUR, als genau das Preisniveau, das viele bereit wären für das Remake zu bezahlen.

The Last of Us / DualSense Bundle

Das Angebot von Media Markt und Saturn dürfte wie üblich nur für ein paar Tage gelten. Dazu einfach die Produktseite des DualSense Controller aufrufen und weiter unten das Bundle in den Warenkorb packen. Die Auslieferung erfolgt pünktlich zum morgigen Release von The Last of Us Part I.