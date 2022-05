The Quarry – So viel Spielzeit steckt in dem Horror-Trip

Die Spiele von Supermassive Games nähern sich zunehmend dem heutigen Durchschnitt, so auch das neue Projekt The Quarry, das jetzt im Juni erscheint. Wie lange der Horrortrip diesmal ausfällt, verrät aktuell der Entwickler selbst.

Dass man die Spielzeit auch bei The Quarry nicht auf die Minute festlegen kann, liegt vor allem an den zahlreichen Entscheidungen und noch mehr Enden, die das Spiel bieten wird. Nicht weniger als 180 Enden soll es davon geben, je nach persönlichem Spielstil oder Geschick.

Was den durchschnittlichen Durchlauf betrifft, dazu hat sich Game Director Will Byles einmal geäußert, der hier von rund 10 Stunden ausgeht, die The Quarry zu bieten hat. Gegenüber SegmentNext heißt es hierzu:

„Je nach Spieler kann ein einziges Durchspielen von The Quarry etwa zehn Stunden dauern“, so Byles. „Das Spiel ist auch so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert bietet, da wir glauben, dass viele andere Wege gehen und andere Entscheidungen treffen wollen. Wenn man jede Permutation der Geschichte von The Quarry erleben möchten, wird man feststellen, dass man sehr lange spielen wird!“

Mehr als ein Durchlauf empfohlen

Schon bei der The Dark Pictures-Serie oder zuvor bei Until Dawn wurde einem angeraten, dass man das Spiel mehr als nur einmal spielen soll. Insofern trifft das also auch auf The Quarry zu. Die Story an sich bietet jedenfalls genug Anreize dazu, in denen es erneut um Leben oder Tod geht. In der Rolle eines der 9 Betreuer erwartet die Spieler damit eine fesselnde und kinoreife Erzählung, in der eure Entscheidungen aus einem Netz von Möglichkeiten eine individuelle Story weben. Jeder Charakter kann dabei zur Hauptfigur werden, bevor der neue Tag anbricht.

The Quarry erscheint diesen Juni.