The Texas Chain Saw Massacre – Erste In-Game Eindrücke online

Im vergangen Dezember hat Gun Media ihr neues Projekt The Texas Chain Saw Massacre angekündigt, dem heute erste In-Game Eindrücke folgen.

Zwar befindet sich das Spiel nach wie vor in einer frühen Phase der Entwicklung, das aktuelle Video liefert allerdings schon ein paar Eindrücke aus dem Originalfilm von 1974 und was man vom Spiel nachher erwarten kann. Wie schon zur Ankündigung betont, ist Authentizität ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung von The Texas Chain Saw Massacre. Dafür wird man nicht nur Orte und Charaktere nachbauen, sondern einen kompletten Schauplatz in Texas.

Das Spielkonzept orientiert sich dabei erneut am asymmetrischen Multiplayer-Ansatz, wo einige Überlebende gegen Leatherface antreten müssen, der in Stärke und Waffen überlegen ist. Hier bekommt man es sogar mit der ganzen Sawyer-Familie zu tun, die es über die Jahre zum Kult-Status geschafft haben.

Zum Video an sich ergänzt man:

„Wir haben große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass das, was unsere Spieler sehen, dem am nächsten kommt, was Tobe Hooper und Kim Henkel den Zuschauern auf der großen Leinwand geboten haben, und dann erweitern wir die Welt auf eine Weise, die das ehrt und darauf aufbaut und bereits vorhanden ist. Wir geben unseren Spielern die Erfahrung, wie es für sie wäre, in die Fußstapfen eines Mitglieds der Slaughter-Familie oder ihrer Opfer zu treten und zu sehen, wie sie sich in schrecklichen Situationen schlagen würden, die genauso fesselnd und unterhaltsam sind wie eine Geschichte, wie sie Sally und ihren Freunden im Originalfilm passiert.“

Wann The Texas Chain Saw Massacre erscheint oder welche Plattformen angestrebt werden, ist weiterhin unklar.