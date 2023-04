The Witcher auf Netflix – Teaser, Termin & Poster zur Season 3

Volume 1 der Season 3 wird am 29. Juni ausgestrahlt, während Volume 2 am 27. Juli folgt. In der heutigen Trailer-Vorschau sieht man, wie sich Geralt sich einer unbekannten Bedrohung stellen muss. Ebenfalls wirft man einen Blick auf den feurigen Zauberer Rience, der fortan von Sam Woolf gespielt wird. Das Video endet schließlich mit Ciri und Yennifer in Zaubererfestung Aretuza.

Netflix hat den Starttermin der Season 3 von The Witcher bestätigt, die das Finale rund um Henry Cavill in der Rolle des Hexers darstellt. Neben einem neuen Teaser zeigt man auch das offizielle Poster der Season 3.

