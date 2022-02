Tiny Tina’s Wonderlands erreicht den Gold-Status, neues Video zu den Klassen

Weit vor dem offiziellen Release hat auch Tiny Tina’s Wonderlands nun den Gold-Status erreicht. Ein neues Video wirft zudem ein Blick auf die verbliebenen Klassen.

Tiny Tina’s Wonderlands spielt im Borderlands-Universum und basiert auf dem Tabletop-Spiel Bunkers and Badasses, in dem Tiny Tina als Bunkermeister fungiert und Szenarien erstellt. Hier müsst ihr den Drachenlord besiegen und die Wonderlands retten, wobei man viele bekannte Gesichter aus dem Borderlands-Universum treffen wird.

Als kleinen Vorgeschmack darauf lohnt sich das aktuelle PlayStation Plus Line-Up, zu dem auch Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands gehört. Hier wird die Vorgeschichte anhand des Table-Top Spiels erzählt, in dem ihr Skelette kaputt haut, Drachen besiegt und gegen gigantische Golems kämpft. Dazu bietet man eine Einzelkampagne voller Fantasie, Spaß und magischer Beute.

Tiny Tina's Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022

Weitere Klassen vorgestellt

Ansonsten stellt man aktuell die verbliebenen Klassen in Tiny Tina’s Wonderlands vor, von denen es insgesamt sechs geben wird. Dazu gehören Brr-Serker, Killomant, Klauenbringer, Zauberschuss, Grabspross oder Sporenhüter. Diese können zudem auf Grundwerte zurückgreifen, inkl. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution und Einstimmung), plus natürlich individuelle Vor- und Nachteile.

„Es wird einen Zeitpunkt geben, wo man eine zweite Klasse wählen muss, aber wenn es soweit ist, werden die Spieler die Plätze im Skill-Baum ihrer Anfangsklasse bei weitem noch nicht ausgefüllt haben“, erklärt Matt Cox, Creative Director von Tiny Tina’s Wonderlands. „Also können sie für den Rest des Spiels Vorteile aus ihrer Sekundärklasse ziehen und dennoch all ihre Heldenpunkte und Skill-Punkte für Dinge ausgeben, die ihre Primärklasse fördern. Man muss keine Skill-Punkte für den sekundären Baum ausgeben; alle können ihre Punkte ausgeben, wie sie es für richtig halten.“

Das komplette Special zu den Klassen, der Spielwelt und mehr gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen oder im folgenden Video.

Tiny Tina’s Wonderlands erscheint am 25. März für Konsolen und den PC.