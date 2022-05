Trek to Yomi – Das sind die Fakten & Launch Trailer

Einen Tag vor dem Release des Singleplayer-Adventures Trek to Yomi von Devolver Digital und Flying Wild Hog gibt es heute noch einmal einen praktischen Überblick über den Titel.

Im neuen Fakten-Trailer stellt man kurz noch einmal vor, was Trek to Yomi ist, wie es sich spielt und sonstige Hintergründe, die euch den Start etwas vereinfachen. Darin folgt man einem jungen Schwertkämpfer, der seinem sterbenden Meister schwor, seine Stadt und den Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

Dazu erwartet euch ein rasantes Gameplay mit Katanas und Fernkampfwaffen, wie einem Bogen, um damit durchgehend neue Techniken und Kombinationen zu erlernen. Inspirationen dazu bezieht man aus Ghost of Tsushima, aber auch aus alten japanischen Samurai-Filmen, die in das Gameplay einfließen. Geduld und Timing sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Authentizität spielt aber ebenfalls eine große Rolle, unter der Berücksichtigung der alten japanischen Kultur, religiösen Überzeugungen, bis hin wie das Schwert an die Wand gehängt oder der Kimono gebunden wird.

Offiziell erscheint Trek to Yomi am morgigen Donnerstag.