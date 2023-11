Turok 3: Shadow of Oblivion hat einen Release-Termin

Die Nightdive Studios haben den endgültigen Release-Termin zum Turok 3: Shadow of Oblivion Remaster bestätigt, das am 30. November erscheint. Zuletzt hatte man einen Release in der kommenden Woche angestrebt.

Wie die beiden Remaster zuvor ist auch Turok 3: Shadow of Oblivion eine originalgetreue Nachbildung des klassischen Ego-Shooters, der vor über 20 Jahren auf dem N64 veröffentlicht wurde und durch die proprietäre KEX Engine von Nightdive Studios neu zum Leben erweckt wird. Damit biete man eine Auflösung von bis zu 4K bei 120 fps, ein verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung und Darstellung sowie PS5 spezifische Features.

In Turok 3: Shadow of Oblivion wählen die Spieler zwischen den beiden Protagonisten Joseph und Danielle Fireseed, den Geschwistern des Protagonisten Joshua Fireseed aus Turok 2: Seeds of Evil. Gemeinsam müssen sie sich dem Antagonisten Oblivion und seine Anhänger, die Flesh Eaters, stellen, nachdem ihr Bruder angeblich durch deren Hand getötet wurde.

Turok 3: Shadow of Oblivion ist zudem der erste Titel von Nightdive Studios, der die neueste Version der KEX-Engine verwendet, die einen verbesserten Renderer nutzt, um eine höhere visuelle Wiedergabetreue bei 3D-Modellen, Texturen und grafischen Effekten zu erreichen.

Turok 3: Shadow of Oblivion Remaster ist ab dem 30. November erhältlich.