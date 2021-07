Two Point Hospital – Crossover mit Sonic angekündigt

Sonic meldet sich zum Gesundheitscheck und stattet Two Point Hospital einen Besuch im Rahmen eines Crossover-Events ab.

Hier treffen Two Point Hospital und die unaufhaltsame Kraft von Sonic the Hedgehog in einer Explosion von Kostümen, Gegenständen und Freude aufeinander. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Sonic können die Spieler eine ganze Reihe neuer Kostüme und Gegenstände kostenlos in Two Point Hospital genießen.

Spieler haben dabei die Wahl zwischen vier Kostümen (Sonic, Amy, Knuckles, Tails), mit denen man seine Mitarbeiter einkleiden kann. So können Manager sicher sein, dass die Mitarbeiter immer top aussehen, um die beste und schönste Gesundheitsversorgung in Two Point County zu gewährleisten.

Unter den Gegenständen, die von einer atemberaubenden Sonic-Statue über dekorative Teppiche bis hin zu einem riesigen Goldring reichen, findet jeder garantiert etwas Passendes, um seine Krankenhäuser im echten Sonic-Stil aufzupeppen.

„Für uns ist es ein wahr gewordener Traum, die Freude an Sonic in unser Universum zu bringen“, sagt Studio Director Gary Carr. „Mit den Rabatten und den kostenlosen Demoversionen, die zeitgleich mit dem Spiel erscheinen, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um mitzumachen.“

Als große Fans des liebenswerten blauen Wirbelwinds (und nachdem es schon einmal eine Sonic Arcade-Maschine im Spiel gab) ergreifen die Two Point Studios somi die Gelegenheit, Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern.