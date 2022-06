Ubisoft ohne eigene Show zum Summer Game Fest

Ubisoft wird in diesem Jahr nicht nur auf eine traditionelle E3 Conference verzichten, sondern sich gänzlich vom Summer Game Fest fernhalten. Dafür plant man später in diesem Jahr einen größeren Showcase.

Das bestätigt der Publisher auf Anfrage, wonach man, wie viele andere auch, auf ein Event wie in den Jahren vor Corona verzichtet. Zuvor war die Rede von einem größeren Showcase, den die üblichen Insider ins Gespräch hatten. Eine nähere Begründung dafür liefert man zwar nicht, wie üblich könnte es für den Publisher allerdings zuviel zwischen den ganzen anderen Shows sein, so dass man befürchtet zu sehr in der Masse unterzugehen.

Ein weiterer Punkt, den Ubisoft einmal beklagt hat, war, dass es unglaublich viel Stress bedeutet, seine Projekte zu einem bestimmten Termin zu zeigen, unabhängig davon, in welchem Entwicklungstadium sie sich aktuell befinden. Diesem Druck geht auch Sony inzwischen aus dem Weg.

Showcase für 2022 geplant

Nun ist es nicht gerade so, dass Ubisoft nichts vorzeigbares hat. Aktuell befinden sich Skull and Bones, Avatar, ein neues Assassin’s Creed, Ghost Recon und weitere Projekte in Arbeit. Auch an Beyond: Good & Evil 2 wird nach wie gearbeitet, zu dem es kürzlich wieder ein Lebenszeichen gab. Es wird wohl einfach so sein, dass noch nicht die Zeit dafür gekommen ist.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Ubisoft mit einem bereits erschienenem Titel auf einem Showcase wie dem von Microsoft vertreten sein könnte. Mit Rainbow Six, Roller Champions, For Honor & Co. hat man jedenfalls noch genug Projekte am Laufen, die stetig mit neuen Inhalten versorgt werden.

Neuigkeiten vom Summer Game Fest gibt es bereits heute Abend, wenn Sony ihren State of Play abhält. Los geht es hier um Mitternacht.