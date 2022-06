PlayStation Plus – Ausblick auf das PS3 Line-Up

Hierzulande muss man sich noch ein paar Wochen auf das neue PlayStation Plus gedulden, zu dem man bisher grob die Top Games und Classics vorgestellt hat. Ebenfalls interessant ist aber auch das PS3 Line-Up, das man jetzt für den asiatischen Markt enthüllt.

Darunter befinden sich einige Perlen der PS3 Ära, darunter die Safari-Erfahrung Afrika, die original God of War-Spiele in HD, diverse Ratchet & Clank-Titel, Resistance 3 von Insomniac Games, oder der RPG-Hit White Knight Chronicles.

Diese geben zumindest einen Vorgeschmack darauf, was man später auch hierzulande erwarten kann, sobald Sony das vollständige EU Line-Up enthüllt.

PlayStation Plus – PS3 Games

AFRIKA

BIOHAZARD CODE: Veronica

Biohazard Operation Raccoon City

Biohazard Umbrella Corps

Castlevania: Lords of Shadow 2

God of War HD

God of War II HD

God of War III Remastered

MotorStorm RC Complete Edition

NINJA GAIDEN Σ

NINJA GAIDEN Σ2

Ratchet & Clank: FUTURE2

Ratchet & Clank Galaxy Squadron Q Force

Ratchet & Clank: INTO THE NEXUS

Ratchet & Crank: All for One

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Resistance 3

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Legend of Heroes: Sky Trail FC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail SC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail the 3rd: Kai HD EDITION

Tokyo Jungle

White Knight Chronicles

Sicherlich werden sich die Spiele von Region zu Region ein wenig unterscheiden, das wird man dann in einigen Tagen herausfinden.

Wie schon bei PlayStation Now werden PS3 Spiele auch bei PlayStation Plus ausschließlich via Stream verfügbar sein und es werden auch keine DLCs unterstützt. Ob diese Möglichkeit nachgereicht wird, ist derzeit offen.

Los geht es hier am 23. Juni 2022. Bis dahin steht das aktuelle PlayStation Plus Line-Up bereit, inkl. God of War, Sponge Bob und Naruto.