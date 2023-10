Ubisoft: Physische Games verlieren an Relevanz, bis auf eine Ausnahme

„Es gibt einen Markt für Sammlereditionen“, ergänzt Ubisofts SVP für strategische Partnerschaften und Geschäftsentwicklung. „Es gibt den Aspekt, physische Gegenstände zu verschenken und den Leuten den Zugang zu ermöglichen, damit sie ganz einfach ein Spiel in einem Geschäft kaufen und es an ihre Freunde oder Familie verschenken können.“

Das sagte der Ubisoft Executive Chris Early, der davon ausgeht, dass es immer eine kleinere Gruppe an Spielern geben wird, die ein Spiel auf Disc weiterhin bevorzugen. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist, wie klein diese Gruppe sein muss, damit sie vom Publisher auch noch bedient wird?

