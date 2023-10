Bobby Kotick tritt als Activision CEO zurück

„Ich habe schon lange gesagt, dass ich mich voll und ganz dafür einsetze, beim Übergang zu helfen“, so Kotick:. „Phil hat mich gebeten, als CEO von ABK zu bleiben und ihm Bericht zu erstatten, und wir haben vereinbart, dass ich das bis Ende 2023 tun werde. Wir freuen uns beide darauf, gemeinsam an einer reibungslosen Integration unserer Teams und Spieler zu arbeiten.“

„Bobby Kotick hat zugestimmt, bis Ende 2023 in seiner Rolle zu bleiben und direkt an mich zu berichten, um eine reibungslose und nahtlose Integration zu gewährleisten“, so Phil Specjer, CEO of Xbox. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit als geschlossenes Team und werden in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten zu unserer neuen Organisationsstruktur veröffentlichen.“

In einer Mitteilung an die Mitarbeiter von Activision heißt es:

