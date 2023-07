Ubisoft soll aktuell gleich 11 neue Assassin’s Creed-Spiele geplant haben

Die für gewöhnlich sehr gut informierte Seite Insider Gaming berichtet nämlich, dass sich bei Ubisoft aktuell ganze 11(!) neue Titel aus dem Assassin’s Creed-Franchise in Planung befinden. Dass dieses Jahr AC: Mirage, der VR-Ableger AC: Nexus und wahrscheinlich auch das mobile-Game AC: Jade erscheinen, war vorher schon bekannt. Auch Die Titel Codename Red (Japan) und Codename Hexe (Mittelalter) sind schon bestätigt. Vor wenigen Tagen gab es außerdem erste Gerüchte, dass sich ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag schon in Arbeit befinden soll. Die Rückkehr des Piraten-Settings wird auch im Bericht ausgeführt.

Der noch vor einigen Jahren extrem populäre Publisher und Entwickler Ubisoft hat aktuell mit rückläufigen Spielerzahlen und immer mehr in den Durchschnitte abrutschenden Wertungen ihrer Spiele zu kämpfen. Immer wieder fällt dabei der Vorwurf, dass Ubisoft zu sehr auf formelhafte Welten und Gameplay-Mechaniken setzt, um möglichst viele Spiele in vergleichsweise kurzer Zeit zu veröffentlichen. Die wichtigsten Marken sind dabei Far Cry und Assassin’s Creed . In den letzten 10 Jahren wurden ganze 15 Spiele unter den beiden Namen herausgebracht. Wer hofft, dass sich Ubisoft in Zukunft mehr auf einzelne Titel und weniger Masse statt Klasse konzentriert, dürfte enttäuscht werden.

