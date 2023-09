ULTROS – Sci-Fi-Adventure zeigt sich im First-Look-Gameplay

„Mit diesem Trailer wollten wir zeigen, wie der aufrührende Kampf und die eher zen-artige Gartenarbeit miteinander verwoben werden, um den Charakter in ULTROS zu entwickeln. Wir wollten auch einige der eindrucksvollen Charaktere einführen, die ihr auf der Reise treffen werdet. Wir können es kaum erwarten, euch mehr von der Welt zu zeigen, die wir in den letzten Jahren erträumt haben!“

Hier wird die Action des Kampfes mit der Entspannung des Gärtnerns zu einer einzigartigen Symphonie für alle Sinne verbunden. Spieler schlüpft man in die Rolle von Ouji und taucht ein in eine farbenfrohe Welt des berühmten Künstlers El Huervo ein.

