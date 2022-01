Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Launch Trailer & Pre-Load online

Sony zeigt den Launch-Trailer zur Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die in wenigen Tagen für PlayStation 5 erscheint. Ab sofort ist außerdem der Pre-Load auf PS5 verfügbar.

Mit dem Remaster der Naughty Dog-Spiele können Fans noch einmal die epischen Abenteuer rund um Nathan Drake und Chloe Frazer erleben. Das Entwicklerstudio Naughty Dog feiert die anstehende Veröffentlichung der Collection daher mit ihren Lieblingsmomenten, die man im aktuellen Video festgehalten hat.

In einem neuen Post auf dem PlayStation.Blog geht das Studio unter anderem darauf ein, wie sie die beiden eigenständigen Abenteuer für PS5 aufbereitet haben, sodass sich die Uncharted: Legacy of Thieves Collection durch die Features des DualSense Wireless-Controllers und diverse grafischen Verbesserungen wie ein filmreifer Blockbuster anfühlt.

Dort schreibt man unter anderem:

„Die Zusammenstellung dieses Trailers gab uns bei Naughty Dog die Möglichkeit, unsere Lieblingsmomente Revue passieren zu lassen und das, was wir an dieser Reihe so lieben, mit euch zu teilen. Wir wollten sicherstellen, dass diese Momente aus dem Video hervorgehen, damit sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler voll in die Welt von Uncharted eintauchen können. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Trailer – ganz egal, ob er in euch eine nostalgische Sehnsucht weckt, zu den Spielen zurückzukehren, oder Interesse daran, sie zum ersten Mal zu spielen.“