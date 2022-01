Uncharted: The Movie – Neuer Trailer zeigt eine legendäre Spielszene

Wenige Wochen vor dem Kinostart von Uncharted: The Movie zeigt Sony einen weiteren Trailer. Diesmal lässt sich eine legendäre Szene bestaunen, die man bereits aus den Spielen her kennt.

Genauer gesagt geht es hier um die Flugzeug-Szene aus Uncharted 3: Drake’s Deception, in der Drake wagemutig am Ende des Cargo-Planes hängt und sich in dieses zurückkämpft. Diese ist laut Naughty Dog aus dem James Bond-Film aus dem Jahr 1989 inspiriert.

Basierend auf einer der erfolgreichsten Videospielserien auf PlayStation, stellt der Uncharted-Film dem Publikum den jungen und smarten Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, vor und präsentiert sein erstes Abenteuer mit seinem Partner Victor „Sully“ Sullivan ( Mark Wahlberg).

In dem Action-Adventure-Epos, das den gesamten Globus umspannt, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach dem „größten Schatz, der nie gefunden wurde“, während sie gleichzeitig Hinweise aufspüren, die zu Nathans lange verschollenem Bruder führen könnten.

Dazu müssen sie die Machenschaften und das Vorhaben ihres Erzfeindes durchkreuzen, wobei Nathan sich so richtig ins Zeug legen und sein Kombiniergeschick beweisen muss, um das sagenumwobene El Dorado noch vor den Gaunern zu erreichen. Der Weg in diese sagenumwobene Stadt ist allerdings mit allerlei Fallen, trickreichen Rätseln und tödlichen Gefahren gespickt, mit der einzigen Absicht, die Eindringlinge aufzuhalten.

Uncharted: The Movie startet im Februar 2022 in den deutschen Kinos.