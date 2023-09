Unity rudert zurück, umstrittene Gebühren werden überarbeitet

Ob die Gebühren damit vollkommen hinfällig sind, davon sollte man nicht ausgehen. Am Ende muss aber auch Unity Geld verdienen. Bisherige Reaktionen sind allerdings noch sehr verhalten auf diese Ankündigung, mit der abgewartet werden muss, was am Ende tatsächlich dabei herauskommt.

„Wir haben euch gehört. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und Besorgnis, die die Laufzeitgebührenrichtlinie verursacht hat, die wir am Dienstag angekündigt haben. Wir hören zu, sprechen mit unseren Teammitgliedern, der Community, Kunden und Partnern und werden Änderungen an der Richtlinie vornehmen. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Vielen Dank für euer ehrliches und kritisches Feedback.“

