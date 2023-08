Vorschau: Hyenas – Loot-Shooter mal anders

Das Gameplay ist in seinem Kern sehr simpel, hält aber doch die ein oder andere Überraschung parat. An sich handelt es sich um einen Helden-Shooter, wie man ihn kennt. Die Maps bieten einige NPC Feinde und Zubehör im Sinne von Granaten, Medi-Kits oder anderen Hilfsmitteln. Nehmen wir schaden können wir unsere Lebensenergie oder unser Schild wieder herstellen, geht uns einmal der Gar aus können unsere Teamkameraden und wiederbeleben oder neu herstellen.

In „Hyenas“ kämpfen wir in einer postapokalyptischen Welt um Merch und Loot, um mit diesen wertvollen Waren Reichtum und Macht zu erlangen. Wir schlüpfen in die Rolle eines der vielen Helden und kämpfen entweder im PvP oder PvE gegen Sicherheitskräfte und andere Hyänen. Das Ziel sind die Tresorräume, in denen wir Merch aus dem Sega-Universum sammeln. Haben wir genug wertvolles Material gesammelt, können wir den VIP-Ausgang per Shuttle nehmen. Aber Vorsicht: die anderen Hyänen haben es auf unsere Beute abgesehen und machen es uns nicht einfach.

