Warframe – TennoCon 2021 kehrt zurück und enthüllt neue Erweiterung

Noch in dieser Woche kehrt die TennoCon 2021 zurück und enthüllt unter anderem die neue Erweiterung für Warframe – The New War.

Die Premiere ist laut Digital Extreme für de 17. Juli geplant, die vorab einen kurzen Teaser zeigen. Darin zu sehen ist der Plains of Eidolon und sein Orokin Tower, der unter Beschuss steht. Dieser hatte sich zuletzt immer wieder mit Tenno angelegt, dessen Ursprünge jetzt offenbar geklärt werden. Mehr dazu erfährt man dann wohl am kommenden Samstag.

„Verbündet euch mit anderen Tennos aus dem gesamten Origin-System für die TennoCon 2021! Nehmt während dieser volldigitalen, ganztägigen Veranstaltung von zu Hause aus an den Feierlichkeiten teil, während wir auf die Vergangenheit von Warframe zurückblicken – und einen kleinen Blick auf die spektakulären Dinge werfen, die noch kommen werden.“

Auf der TennoCon 2021 sind zudem wieder verschiedene Panels und Q&As geplant, bei denen auch die Fans zu Wort kommen, um die dringendsten Fragen zu stellen.

TennoCon 2022

Wann : 17. Juli / 18:30 Uhr

: 17. Juli / 18:30 Uhr Wo : Twitch, Youtube & Co.

: Twitch, Youtube & Co. Was: The New War Premiere, Panels, Q&As

Den vollständigen Programmplan zur TennoCon gibt es ergänzend auf der offiziellen Webseite.