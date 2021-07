Cyberpunk 2077 – Großes Update steht in den Startlöchern

Obwohl man zuletzt dementiert hat, dass für Cyberpunk 2077 ein größeres Update ansteht, wurde genau dieses jetzt für den PC gesichtet. Stolze 38 Gigabyte wiegt es dort.

Das geht aus der Datenbank von Steam, GoG und dem Epic Games Store hervor, wo das entsprechende Update bereits zum Testen hochgeladen wurde und die entsprechenden File Infos liefert. Ein Store Tracker schreibt hierzu:

„Es ist ein neues Update in Arbeit, das hoffentlich einige Fehler und Probleme mit dem Spiel beheben wird. Die Updategröße beträgt 38,2 GB und wird voraussichtlich innerhalb von 2-3 Wochen veröffentlicht. Dieses Update wurde auch für QA-Tests auf GOG und Steam hochgeladen. Dieses Update ist groß, aber ich bezweifle, dass es dem Spiel etwas Neues hinzufügen wird.“ Reddit

Entwickler CD Projekt zeigte sich zuletzt zufrieden mit Zustand des Rollenspiels, weiß aber darum, dass noch immer viel Arbeit vor einem liegt. In der Tat waren zuletzt spürbare Performance-Verbesserungen messbar, auch wenn man dafür einige Dinge wie NPCs in den Straßen opfern musste. Immerhin kann man wohl die Framerate recht konstant auf den älteren Konsolen halten, auch wenn man generell das Spielen mindestens auf einer PS4 Pro empfiehlt.

Später in diesem Jahr erscheint außerdem die Next-Gen Version für PS5 und Xbox Series, in die CD Projekt nun alle Hoffnungen legt. Eigens dafür wird auch noch einmal eine kleinere Marketing-Kampagne gestartet. Spätestens dann sollte sich Cyberpunk 2077 endgültig beweisen, andernfalls kann man das Rollenspiel wohl endgültig begraben und als größten Flop in der Geschichte von CD Projekt verbuchen.

Die jüngste Rückkehr in den PlayStation Store tat dem Titel allerdings gut, der trotz aller Warnungen in den Charts gleich nach ganz oben kletterte.