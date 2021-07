Warframe: The New War & neue Features enthüllt

Digital Extremes hat auf der TennoCon 2021 vergangene Nacht die neue Erweiterung Warframe: The New War enthüllt und neue Features für das Actiongame angekündigt.

Krieg ist hier, schreibt Digital Extremes. Die Sentients brechen mit der erste Salve einen neuen Konflikt vom Zaun, der jede Ecke des Systems erreichen wird. Langjährigen Feinde des Ursprungssystems müssen sich in The New War zusammenschließen, um Ballas, Erra und der Sentient Bedrohung zu stellen. Werden sie erfolgreiche sein oder zerbricht diese Allianz unter dem Druck, eine massive Invasion zurückschlagen zu müssen?

Mit Caliban wurde zudem ein neuer Krieger enthüllt, der aus einer Kombination von Sentient- und Warframe-Teilen besteht und als absolut tödlich beschrieben wird. Anders als sein Eidolon Gegenstück, Revenant, findet sich Calibans Sentient-Kraft in seiner passiven Fähigkeit, der Fähigkeit Schadenstypen zu widerstehen, während er einsteckt, nicht nur für sich, sondern auch für seine Teammitglieder.

Als beliebtester Warframe befällt Nidus den Prime Access später dieses Jahr. Nidus Prime ist die ursprüngliche Vision der Orokin für den notorisch unsterblichen Nidus. Veredelt und bewaffnet mit seinen unverkennbaren Waffen, Anpassungen und vielem mehr, wird Nidus Prime sicherlich das Ursprungssystem in Aufruhr versetzen.

Eindrücke aus Warframe: The New War, das später in diesem Jahr erscheint, gibt es m Debüt Trailer und Gameplay-Walkthrough weiter unten.

Cross-Play und Crosssave in Arbeit

Als bedeutendes neues Feature in Warframe wurde Cross-Play und Crosssave angekündigt, womit das Universum noch näher zusammenrückt.

Nähere Details zu dem Features und dessen Verfügbarkeit möchte man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.