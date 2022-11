Wild Hearts bietet alles, was man sich von einem Hunting-Game wünscht

In Wild Hearts begibt man sich auf ein episches Abenteuer in einer Fantasy-Interpretation des feudalen Japan. Darin stellt man sich gewaltigen, von der Macht der Natur erfüllte Bestien namens Kemono mithilfe von Karakuri – raffinierten Mechanismen, die mit einer verlorenen, uralten Technologie hergestellt wurden.

„Es begann mit einer Idee, die sich für uns intern wie eine ziemlich kleine anfühlte, und jedes Mal, wenn wir das Produkt sahen, waren wir beeindruckt und fasziniert von dem, was sie taten“, so EAs Andrew Wilson „Das Monsterjäger-Genre ist ein relativ neues Genre. Es explodierte. Es ist reif für Innovation, Kreativität und Expansion, und wir sehen, dass das Team all die Dinge tut, die die Community in diesem Genre verlangt.“

What do you think?