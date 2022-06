WWE 2K22 – Clowning Around Pack jetzt verfügbar

2K Games hat den nächsten DLC Drop für WWE 2K22 veröffentlicht, diesmal das Clowning Around Pack mit weiteren ikonischen Athleten im Schlepptau.

Dem Roster schließen sich damit Doink the Clown (Matt Osborne), Ronda Rousey, Mr. T., The British Bulldog, Doudrop und Rick Boogs an. Alle sechs kommen zudem mit einer MyFACTION EVO Card daher, die im Laufe des MyFACTION Game Mode freigeschaltet werden kann.

Doink the Clown, ein Fanfavorit, bedrohte Superstars im Ring mit einer Kombination aus albernen Streichen und einer Grappling-Expertise. Ronda Rousey ist eine weitaus ernstere Anmerkung: Sie ist eine ehemalige Mixed-Martial-Arts-Championin und Star aus Film und Fernsehen, zu deren WWE-Auszeichnungen Raw Women’s Champion, SmackDown Women’s Champion und Gewinnerin des Women’s Royal Rumble 2022 gehören.

Doink the Clown

Bekannt für seine Härte und seinen einzigartigen Stil – mit Goldketten, Federohrringen und einem Irokesenschnitt – festigte Mr. T, eine Ikone der Popkultur der 1980er Jahre, seinen Status in der WWE Hall of Fame, indem er sich bei der allerersten WrestleMania mit Hulk Hogan zusammentat und bei WrestleMania 2 gegen Roddy Piper kämpfte.

The British Bulldog ist ebenfalls ein WWE Hall of Famer sowie ein ehemaliger WWE Intercontinental Champion, zweifacher Europameister, zweifacher Hardcore-Champion und zweifacher Tag-Team-Champion. Abgerundet wird das Clowning Around Pack durch Doudrop, die schottische Sensation von Monday Night Raw, die ihr WWE 2K-Franchise-Debüt gibt, und pure Power in die Frauenabteilung bringt, während Rick Boogs sich mit seiner Rockstar-Persönlichkeit einen Namen gemacht hat und die Gitarre bei SmackDown zerfetzt.

Das WWE 2K22 – Clowning Around Pack ist ab sofort für 9.99 EUR oder als Teil des DLC-Pass verfügbar.