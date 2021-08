WWE 2K22 erscheint im März 2022, erster Trailer

Während des Summer Slam vergangene Nacht hat 2K Games den ersten Trailer zu WWE 2K22 veröffentlicht, das von Grund auf überarbeitet wurde.

Damit dies gelingt, strebt man einen Release erst im März 2022 an und nimmt sich somit mehr Zeit als üblich. Ein weiteres Debakel in der Serie wäre sonst wohl auch das Ende. Ansonsten verrät man nicht so vel zu WWE 2K22, dessen Debüt Trailer ein paar Show-Einmärsche, Moves und natürlich Divas zeigt, die inzwischen fester Bestandteil der WWE sind.

It hits different

Unter dem Motto: „It hits different“ möchte man zudem wohl den Neustart der Serie ausrufen, der dringend notwendig war.

Soweit bekannt, kommt hier ein brandneues Face-Scan-System zum Einsatz, das aus 80 High-Resolution Kameras besteht. Dahinter arbeitet eine neue Software, die noch so jedes kleinste Detail erfasst und daraus unglaublich präzise 3D-Modelle erschaffen kann. Dies resultiere vor allem daraus, dass die letzten Scans bereits einige Jahre auf dem Buckel hatten.

Ansonsten läuft hier eine brandneue Engine im Hintergrund, die wieder ein echtes WWE-Erlebnis schafft. Nähere Details dazu möchte man im Januar 2022 enthüllen.

WWE 2K22 erscheint im März 2022 für nicht näher genannte Plattformen.