Neues PS5 Modell CFI-1102A bereits im Umlauf

Sony hat das neuere PS5 Modell CFI-1102A bereits in Umlauf gebracht, das vor einigen Wochen auf der eigenen Webseite aufgetaucht ist.

Damals verriet die Bedienungsanleitung, dass hier eine leichte Überarbeitung stattgefunden hat, die sich unter anderem im Gesamtgewicht niederschlägt. Dieses wird im Fall der Digital Edition mit 300 Gramm weniger angegeben, was womöglich auf den Kühler oder das interne Netzteil schließen ließ. Optisch auffällig ist aber ein anderes Bauteil, wie Press-Start meldet.

Standfuss wird User-freundlicher

So gab es hier eine Veränderung am Standfuss und dessen Schraube, die so verändert wurden, dass man keinen Schraubenzieher mehr benötigt, um sie zu befestigen. Ob das jetzt allerdings gleich 300 Gramm ausmacht, sei mal dahingestellt. Überprüft werden konnte das neue Gewicht bislang nicht.

Größere Veränderungen an der Technik sind jedenfalls nicht zu erwarten, weshalb man nun nicht panisch nach dem neuen Modell Ausschau halten muss. Kleinere Differenzen bei der PS5 gibt es jeher seit dem Launch im vergangenen Jahr, etwa bei den verschiedenen Lüftermodellen, die subjektiv leiser oder lauter wahrgenommen werden.

Überarbeitung ab 2022?

Ein „gravierende“ Überarbeitung der PS5 wird es wohl erst 2022 geben, wo Sony die Chiproduktion auf 6nm umstellen lassen möchte, um damit der anhaltenden Chipkrise entgegenzutreten. Diese sind nicht ganz so gefragt, wie die derzeitigen 5nm Chips in der Industrie. In wie weit das die PS5 in der Gänze beeinflusst, bleibt abzuwarten.

Auf eine PS5 Slim oder PS5 Pro braucht man derzeit jedoch nicht hoffen, dessen Launch erst in einigen Jahren erwartet wird. Laut Industrie-Experten sei eine PS5 Pro sogar eher unwahrscheinlich, da in den kommenden Jahren die Technik keinen so großen Sprung machen wird, wie damals von Full-HD auf 4K, was die PS4 Pro notwendig machte. Ein Slim-Modell wäre allerdings äußerst attraktiv, nachdem die PS5 für viele als ziemlicher Klotz empfunden wird.