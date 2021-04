WWE 2K22 offiziell angekündigt, erster Teaser

Wie zuvor vermutet, hat 2K Games heute offiziell WWE 2K22 angekündigt, nachdem die Serie im vergangenem Jahr eine Pause eingelegt hat.

Die Premiere fand beim gestrigen Wrestlemania 37 Event statt, wo man zumindest einen ersten Teaser gezeigt hat. Dieser bestätigt die Rückkehr zum Pro-Wrestling, ebenso gibt es schon einen Blick auf Rey Mysterio und Cesaro.

Auch erste Gameplay-Szenen gibt der Teaser her, die unter der Tagline “It Hits Different.” vorgestellt werden. Was genau damit gemeint ist, möchte 2K Games in Kürze enthüllen.

Unklar ist aktuell noch, welche Plattformen man mit WWE 2K22 anstrebt, das voraussichtlich im Herbst erscheint. Denkbar wäre in diesem Fall ein Cross-Gen Release, einschließlich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Sobald weitere Infos zu WWE 2K22 vorliegen, reichen wie diese umgehend nach.