Xbox & Bethesda Showcase ab 19 Uhr, inkl. Battlefield 2042

Das Summer Game Fest geht heute in die nächste Runde, wo Microsoft und Bethesda ihren gemeinsamen Showcase abhalten.

Diesen könnt ihr ab 19 Uhr hier live bei uns verfolgen und einen Blick auf die kommenden Highlights der beiden Entwickler und Publisher werfen. Das werden zum Großteil zwar exklusive Spiele sein, teils aber auch PlayStation Games, auch wenn man das nicht so gern einräumen wird dort.

Sicher ist allerdings schon die Gameplay-Premiere von Battlefield 2042, das EA und DICE am vergangenen Mittwoch angekündigt haben. Erwartet werden außerdem Neuigkeiten zu Halo Infinite, Starfield, Psychonauts 2, Forza Horizon 5 und die ein oder andere Überraschung. Eine Absage hingegen gab es schon an Fable, Avowed und Perfect Dark.

Ebenfalls im Fokus wird wohl der Game Pass stehen, den Microsoft als das Non plus Ultra anpreist. Schon jetzt wird vermutet, dass dort demnächst Spiele wie Back 4 Blood und Battlefield 2042 vertreten sein werden.

Xbox & Bethesda Showcase

Wann : 13. Juni um 19 Uhr

: 13. Juni um 19 Uhr Wo : Youtube, Twitch, hier bei uns im Livestream

: Youtube, Twitch, hier bei uns im Livestream Was: Battlefield 2042, Forza Horizon 5, mehr Xbox Games & Surprises

Wie erwähnt, es ist ein Xbox / Bethesda Showcase, der sich für PlayStation Fans aber trotzdem lohnt, vor allem um zu sehen, was die Konkurrenz so zu bieten hat. Microsoft hinkt gefühlt zwar etwas hinterher, hat aber dennoch eine starke Hardware und vor allem starke Games in der Pipeline.

Alle relevanten Infos vom Showcase gibt es dann wieder parallel und im Anschluss hier bei uns!