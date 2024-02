Xbox-Director „bestätigt“ PS5 und Switch-Pläne von Microsoft

Die Xbox-Welt diskutiert seit Tagen nervös die kommenden Pläne der neuen Gaming-Strategie bei Microsoft, die in Zukunft wohl in Multi-Plattform-Releases liegt. Während sich die großen Bosse dazu weiterhin ausschweigen, kommt die indirekte Bestätigung durch einen Xbox-Director.

Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass zumindest einige große Xbox-Spiele für PlayStation 5, Nintendo Switch und weitere Plattformen erscheinen. Erwähnt werden bisher Starfield, Indiana Jones, Hellblade 2 und Gears of War. Im bisher drastischsten Fall geht man davon aus, dass Microsoft die Xbox-Hardware mit der nächsten Generation ganz fallen lassen wird. Die genauen Pläne wird man erst in der nächsten Woche zum Xbox Business-Update erfahren.

PS5 & Switch „Bestätigung“ durch Microsoft Manager

Dass Microsoft und Xbox ihre Spiele in Zukunft auch für PS5, Switch und darüber hinaus veröffentlichen werden, bestätigt der Microsoft Director of Game Content in Asia, Cary Chen, der entsprechende Plattformen in seinem LinkedIn-Profil ergänzt hat. Neben den Xbox Game Studios, Bethesda und Activision wurde zumindest kurzfristig auch PlayStation, Switch und Mobile erwähnt, wie in den nachfolgenden Screenshots auf X festgehalten.

Bis es zur endgültigen Bestätigung durch Microsoft kommt, muss man sich dennoch einige Tage gedulden. Stück für Stück fügt sich hier allerdings alles zusammen, weshalb die spannende Frage am Ende nur noch ist, was wird aus der Xbox-Hardware in Zukunft?

Viele Xbox-Leute noch im Unklaren

Über die Pläne wissen bisher wohl nur sehr wenige bei Microsoft Bescheid, denn wie der The Verge Journalist Tom Warren auf ResetEra schrieb, wurden noch viele gar nicht in diese eingeweiht und können selbst nicht sagen, was derzeit los ist.

Allgemein geht man davon aus, dass die derzeitigen Meldungen über Xbox bereits ziemlich hochgekocht sind und am Ende weitaus drastischer ausfallen werden. Dass Microsoft die Xbox als Hardware hinter sich lässt, glauben nur wenige. Zwischenzeitlich war die Rede von einem Lizenzmodell, aber auch davon, dass es in der nächsten Generation wieder eine leistungsstarke Hardware und einen Handheld von Xbox geben wird.

Die aktuellen Meldungen sorgen allerdings schon jetzt dafür, dass Xbox ein erneuter Vertrauensverlust vorgeworfen wird, weshalb sich bisher treue Fans schon von ihr abwenden. Die nächste Woche wird zumindest recht spannend, was das Thema betrifft. Wir halten euch auf dem Laufenden.